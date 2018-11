Maltempo, a Rovato crollano le Mura venete

Crollano le Mura venete a Rovato. Le infiltrazioni di acqua dovute alla bufera di lunedì 29 ottobre hanno portato al cedimento oggi pomeriggio di un ampio tratto delle mura che circondavano l'antico Castello del centro storico.

Attorno alle 17 un lungo tratto di muraglione - almeno 15 metri di lunghezza per una decina d'altezza -, di proprietà in parte della Parrocchia Santa Maria Assunta e in parte di un privato è crollato in piazza Montebello, lo slargo che anticipa la centrale piazza Cavour. Tanta paura, ma fortunatamente nessun ferito.

Sul posto Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Protezione Civile e tecnici del Comune. L'intera zona è stata messa in sicurezza e interdetta al passaggio. Il danno alle Mura Venete si aggiunge a quelli causati in tutta la cittadina dal maltempo. L'Amministrazione comunale ha chiesto alla Regione Lombardia lo stato di calamità, quantificando i danni in almeno quattro milioni di euro.

