La capitale della Franciacorta si accende con la Notte Bianca

Sabato 2 luglio Rovato tornerà a riempirsi. A tre anni dall’ultima edizione, torna la Notte Bianca della capitale della Franciacorta. L’iniziativa, capace di radunare migliaia di persone in periodo pre-pandemia, è organizzata dal Comune di Rovato, da Rovato Eventi e dal Distretto del Commercio di Rovato, con il patrocinio di Regione Lombardia e il sostegno economico di diversi sponsor locali.

Le danze partiranno già nel tardo pomeriggio, per andare avanti fino a notte inoltrata, tra negozi aperti con offerte speciali, musica, danze, cultura, bancarelle, bar e ristoranti anche all’aperto nelle vie del centro storico.

Tanti poi gli eventi annunciati: piazza Palestro ospiterà famiglie e bambini con giochi, attrazioni e giostre, mentre corso Bonomelli, largo Cattaneo e i vicoli della cittadina saranno al centro delle bancarelle e dell’intrattenimento targato «Le vie di Rovato», il sodalizio dei commercianti. Nel giardino della biblioteca Cesare Cantù di corso Bonomelli 37 spazio invece al concerto d’estate del civico corpo bandistico Luigi Pezzana, a partire dalle 21.30. Infine piazza Cavour, con il palco montato sull’acciottolato cuore di Rovato: dalle ore 20.30 esibizioni di ginnastica artistica con l’Asd Le Farfalle e Viral Sport; dalle ore 21.30 le esibizioni canore di Musical Beauty, seguite dal tributo ai Queen con i torinesi The Royal Band, da un ventennio il gruppo di riferimento in Italia per gli amanti di Mercury e soci. Infine, da mezzanotte, balli e djset.

Sempre piazza Cavour, dal 6 luglio, ospiterà il «Cinema sotto le stelle», ogni mercoledì di luglio e agosto. Si parte alle ore 21.15 con «Spiderman - No way home», il 6 luglio. Il 13 luglio «La famiglia Addams 2», mentre il 20 luglio «West side story».

Tutto il programma, che andrà avanti fino al 24 agosto, si può consultare sul sito del Comune. Ingresso gratuito per residenti; 3 euro per i non rovatesi.

