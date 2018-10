L'aggredisce e la picchia in piazza: carcere per l'ex compagno

Si sono aperte le porte del carcere per il 47enne di Gussago che lo scorso 22 settembre aveva aggredito la ex compagna che era al tavolo della festa di paese Gocce di Franciacorta in piazza Vittorio Veneto. Dopo quell'episodio, avvenuto davanti a decine di persone, i carabinieri avevano avviato una serie di accertamenti che avevano portato alla luce la terribile situazione che da tempo la donna viveva.

Grazie ai documenti dei servizi sociali, ai referti ospedalieri e alle testimonianze della stessa vittima i militari hanno ricostruito l'incubo che da tempo la donna stava vivendo.

Sulla base di queste indagini la Procura della Repubblica, in cui opera un pool di magistrati specializzati su questa odiosa tipologia di reati, ha potuto chiedere e ottenere la custodia cautelare in carcere per l'ex violento. Dopo l'episodio del 22 settembre infatti l'uomo era stato arrestato, ma quando il provvedimento era stato convalidato era stato scarcerato. Il Gip, vista l'indagine dei carabinieri, ha ritenuto il 47enne pericoloso e ne ha disposto la custodia in carcere.

