«In Piazza con Noi» fa tappa a Rovato per Lombardia Carne

Rovato, nell’anno della Capitale della Cultura, rilancia l’evento più importante della stagione, organizzato nella città per far conoscere ad un pubblico sempre più ampio l’eccellente qualità della carne bovina, la squisitezza del manzo all’olio De.co e le bellezze monumentali e paesaggistiche del territorio. Tutto insieme, tutto possibile nei tre giorni di «Lombardia carne», manifestazione giunta alla 182ª edizione, in programma dal 25 al 27 marzo con il suo epicentro nell’area espositiva del Foro Boario di piazza Garibaldi.

Qui, stamattina si accenderanno dalle 11 del mattino le telecamere di Teletutto per raccontare in diretta durante la trasmissione «In Piazza con noi» la storia del mercato rovatese e il valore della carne bovina delle nostre filiere. Ma non solo. Nella puntata concentrata su Rovato, ampio spazio sarà dedicato alla scoperta del territorio, a partire dalla piazza semicircolare progettata nell’Ottocento dall’architetto bresciano Rodolfo Vantini, e con la visita a due delle trenta chiese dislocate sul territorio, la Parrocchiale intitolata a Santa Maria Assunta e quella intitolata a San Rocco (sapientemente illustrate ai nostri microfoni da Ivano Bianchini) sino al cimitero Vantiniano dove presto verrà realizzata la Cappella per la celebrazione delle funzioni religiose.

Con il sindaco Tiziano Belotti passeggeremo lungo il nuovo Ponte pedonale degli Spalti, che collega l’area mercatale e il suo ampio parcheggio al cuore della città. «L’opera - evidenzia il primo cittadino - rappresenta il primo passo verso il recupero totale dell’area attraverso il restauro delle mura venete (grazie ad un progetto realizzato in sinergia con l’Università degli Studi di Brescia e coordinato dalla professoressa Carlotta Coccoli) e la realizzazione di un edificio a carattere espositivo, che - aggiunge Belotti - sogno possa essere arricchito dalla creazione, al suo interno, di quello che mi piacerebbe diventasse il Teatro della Franciacorta». Cultura a tutto tondo, che passa dalle tradizioni enogastronomiche: dal manzo all’olio De.co che attira a Rovato palati da tutto il mondo, al vino di Franciacorta venduto ormai su scala globale.

La diretta di «In Piazza con noi» da Lombardia Carne sarà anche occasione per far conoscere ai nostri telespettatori il programma del convegno internazionale «Carnem Manducare» che si terrà a Rovato dal 26 al 30 aprile. «Un evento straordinario - commenta il sindaco Belotti - che ci onora e che onora la nostra storia e le nostre tradizioni agricole». Il professor Gabriele Archetti, anima pulsante dell’iniziativa, docente in Università Cattolica e presidente di Fondazione Cogeme annuncia che a Rovato giungeranno più di settanta docenti da tutto il mondo «per testimoniare come l’allevamento degli animali abbia rappresentato già dall’età antica il segno della trasformazione delle società non solo dal punto di visto alimentare ed economico, ma anche culturale e della tradizione religiosa. Ci saranno tante sorprese - anticipa - perché sarà un convegno storico con un occhio di riguardo all’attualità».

