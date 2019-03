Il turismo di casa all’Outlet grazie al nuovo Infopoint

Un Franciacorta Outlet Village sempre più centro di promozione del territorio a 360 gradi (quello bresciano, ma anche la proposta di tutta la Regione) grazie al tourist infopoint a carattere regionale «flagship». Si inserisce in questo solco l’apertura dell’infopoint (posto nella nuova ala del Village), collegato al circuito d’ambito della Regione Lombardia e che andrà ad ampliare il numero dei servizi del centro shopping della frazione Moie di Rodengo Saiano.

L’ufficio turistico, con totem annesso, è stato inaugurato l'altra mattina (alla presenza, tra gli altri, dell’assessore regionale al Turismo Lara Magoni, del center manager dell’Outlet Gianluca Rubaga e del pr commercial manager del centro franciacortino Monica Crescenti) svelando tutto il suo potenziale.

«Questo infopoint va a collocarsi all’interno di quella che è oramai una mission consolidata del nostro outlet: essere sì un centro shopping, ma anche un luogo con una forte valenza a livello di attrattività turistica - ha spiegato Rubaga -. Essere parte integrante e integrata al sistema informativo di Regione Lombardia fa del Franciacorta Outlet Village un luogo sinergico nella valorizzazione di tutto un territorio».

I visitatori avranno quindi ora a disposizione un centro informazioni e di divulgazione turistica importante, in grado di mettere in mostra il meglio del territorio lombardo grazie alla partnership con Regione. «La presenza di questo infopoint, il primo di iniziativa esclusivamente privata grazie all’intuizione lungimirante del Franciacorta Outlet Village, va a sottolineare ancora una volta l’importanza che riveste il turismo per la nostra Regione Lombardia - ha aggiunto l’assessore Magoni -. Questo polo, dove transitano milioni di persone ogni anno, sarà un luogo ideale per presentare informazioni e immagini della nostra Lombardia, e far sì che gli utenti del centro shopping possano diventare turisti dei nostri bei territori».

