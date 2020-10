Gli studenti del Gigli di Rovato: «Noi restiamo a scuola»

«Noi restiamo a scuola». Quattro parole per un grido d’allarme. Quello che arriva da studenti e docenti dell’istituto d’istruzione superiore «Lorenzo Gigli» di Rovato. Anche nella scuola secondaria della capitale della Franciacorta, che ospita poco meno di 1.300 studenti tra indirizzi liceali e istruzione professionale, da lunedì è entrata in vigore la didattica a distanza, come disposto dall’ordinanza regionale firmata dal presidente della Lombardia, Attilio Fontana.

La lettura completa di questo articolo è riservata agli utenti ACCEDI

Registrati gratuitamente Non sei iscritto a GDB+ ?

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it