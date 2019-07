Erbusco: torna «Baffest», per non scordare Lorenzo Corioni

Due giorni di festa per ricordare un amico che se n’è andato troppo presto e per perpetrarne il ricordo, piantumando alberi non solo nel Bresciano, ma in tutta la Lombardia. Sabato e domenica arriva in piazza Alpini a Zocco d’Erbusco la «Baffest», la due giorni organizzata dall’associazione culturale «I Frattimi» per non dimenticare Lorenzo Corioni, il «Baffo», 23enne volontario di Legambiente scomparso nell’aprile 2015 in un incidente stradale.

«Da quattro anni - spiega il fratello Giampietro - abbiamo deciso di iniziare un percorso collettivo che ci permetta di continuare a promuovere quei valori che hanno animato la vita di Lorenzo: la tutela dell’ambiente, la libera circolazione di arte e cultura e la condivisione di esperienze. È attraverso questi principi che intendiamo continuare ciò che Lorenzo aveva cominciato». La figura di Lorenzo è stata presa a riferimento anche da Legambiente Lombardia, che ha rilanciato a livello regionale l’iniziativa partita a Erbusco del «Bosco di Lorenzo».

Negli ultimi anni, sono oltre tremila le piante autoctone piantumate in tutta la regione. Il ricavato della «Baffest» andrà a finanziare altre aree verdi, in vista della festa dell’albero in programma il prossimo 21 novembre: «Siamo già pronti - spiegano amici e famigliari di Lorenzo - a tornare nei parchi, con badili e picconi sotto braccio». La festa inizia sabato, alle 18, con un’esibizione di skaters. Alle 20 cena a base di spiedo (costo 15 euro, prenotazioni al 339.8222881). A seguire musica con il cantautore anglo-franciacortino Alex Matthews e i djset... in levare degli Amsterdam Destination National Roots Congress e trash di Mc Bank. Domenica si parte già nel pomeriggio con truccabimbi e animazione per i più piccini, mentre alle 19.30 cucina aperta e lo spettacolo d’improvvisazione teatrale «La Carogna». Chiusura in musica con i Rusty Brass, originale quartetto d’archi romagnolo tra si muove tra musica da ballo, hip hop e rock, e il reggae dei milanesi Rootical Foundation.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it