Distrutto da un'auto, il locale riapre dopo 2 mesi

A due mesi dall’incidente automobilistico che l'aveva distrutta, una tragedia sfiorata con l'auto che era entrata direttamente nel locale, torna la piadineria Punto Fermo di Rovato.

Gli spazi, completamente rinnovati, hanno riaperto i battenti in via Toscana. Le dipendenti, trasferite in estate al punto vendita di Chiari, tornano così alla loro occupazione.

