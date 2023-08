Dalla Regione arrivano 2 milioni per rendere il lago d'Iseo più attrattivo

Cinque progetti per rendere più attrattivo il Lago d’Iseo sono stati finanziati dalla Regione Lombardia con un contributo di oltre 2 milioni di euro. Ve n’è poi un sesto, che riceverà dal Pirellone 100mila euro, dedicato al Lago Moro, poco più a Nord, in territorio di Darfo. Il finanziamento regionale è stato concesso in base alla progettualità presentate dall’Autorità di bacino dei laghi Iseo, Endine e Moro. Le opere in alcuni casi vengono realizzate anche con fondi dei Comuni interessati.

La cifra più sostanziosa, per un totale di un milione e 50mila euro, riguarda tutto il bacino sebino e verrà impiegata per la manutenzione straordinaria generale dei porti del lago. In questo caso il finanziamento regionale copre l’intera spesa.

Sponda bresciana

Passando agli interventi nei singoli Comuni, due riguardano la sponda bresciana e saranno entrambi effettuati a Sale Marasino. Il primo prevede la riqualificazione della spiaggia pubblica demaniale Perla Sebina per un totale di 371mila euro (cifra coperta da Comune e Regione al 50%). In questa zona, peraltro, si è da poco conclusa la ristrutturazione del padiglione Ghitti, immobile storico situato fronte lago, dato in concessione dal Comune per attività di bar e ristorazione; l’area ha dunque acquistato valore grazie e per renderla ancor più fruibile il Comune ora ha pensato di intervenire anche sul fronte lago per migliorarne l’accesso.

La seconda opera a Sale Marasino è prevista al porto commerciale, dove verrà svolta una manutenzione straordinaria con opere di completamento della pavimentazione, rifacimento dei sottoservizi e dello scivolo, sostituzione dei pali, tutto a spese dell’Autorità di bacino per 450mila euro.

Sponda bergamasca

A Lovere ci sarà la riqualificazione della passeggiata lungolago (costo complessivo di 400mila euro di cui la metà coperti da contributo regionale) ed a Sarnico, in località Lido Nettuno, verranno riqualificati la scogliera e il parco pubblico (spesa di 150mila euro, di cui 75mila dal Pirellone).

L’altro bacino

Come accennato, il sesto intervento sarà realizzato più a nord, al lago Moro i lavori interesseranno le sponde del bacino: verranno realizzati nuovi pontili per un costo di 100mila euro; anche in questo caso la spesa verrà divisa tra Comune di Darfo e Regione.

