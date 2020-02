Contro l’invasione dei cormorani abbattimenti a tappeto

Novemilanovecentotrenta cormorani sono stati censiti sui laghi e corsi d’acqua lombardi: nello specifico, in provincia di Brescia, si trovano sui laghi di Iseo e Idro e lungo i fiumi Oglio e Chiese. Sul Garda, invece, nemmeno l’ombra.

Un numero troppo elevato, secondo l’associazione pescatori bresciani, tanto che dallo scorso anno è scattato un piano di contenimento regionale che ha indicato l’abbattimento del 10%: quindi di 993 esemplari.

Ad oggi gli uccelli abbattuti sono 114 in tutta la Lombardia, nessuno dei quali in provincia di Brescia. Sono però troppo pochi, secondo l’assessore regionale all’Agricoltura Fabio Rolfi: perquesto si sta lavorando per ampliare la platea di chi può contenerli...

