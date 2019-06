Con il Cai di Iseo in Abruzzo per fare trekking

Il Cai di Iseo propone, nel calendario delle gite di quest’anno, un trekking in Abruzzo, nel Parco nazionale, con l’accompagnamento della guida Dario Di Pietro. Distribuita su una settimana, dal 29 giugno al 6 luglio, l’iniziativa permette ai partecipanti di visitare, a piedi, ma con il pernottamento sempre nel paese di Opi, il territorio abruzzese con le sue peculiarità naturalistiche e storiche.

Il Parco nazionale è uno dei più antichi parchi d’Italia, noto a livello internazionale per il ruolo avuto nella conservazione di alcune tra le specie faunistiche italiane più importanti, quali il lupo, il camoscio d’Abruzzo e l’orso bruno marsicano. Il trekking non è alpinistico, non ci sono cime impegnative né ferrate ma è studiato per escursionisti che amano camminare e godersi la natura. Per maggiori informazioni si può contattare la sede del Cai, aperta tutti i venerdì dalle 21 alle 22.30 oppure scrivere a iseocai@gmail.com entro venerdì 7 giugno, visto l’avvicinarsi della data.

Per continuare la tradizione, sabato 8 giugno, dal tardo pomeriggio fino a sera inoltrata, la sottosezione organizza la «Festa del Forest» con grigliata e canti nel verde della località Forest, sopra Iseo. Quest’anno l’evento avrà una caratteristica in più perché sarà ancora più rispettosa dell’ambiente in quanto tutte le stoviglie utilizzate saranno ecologiche e biodegradabili.

