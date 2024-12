Chiari e Coccaglio piangono Alessio Longoni, morto a 14 anni

Si è spento oggi Alessio Longoni, il ragazzino di 14 anni di Coccaglio malato da una decina di anni. Una notizia che ha toccato nel profondo la comunità di Coccaglio e quella di Chiari, paese di origine della mamma Deborah Alberti. Ma non solo, Alessio Wild (libero e selvaggio, come lui voleva farsi chiamare) aveva frequentato le scuole a San Bernardino. Da pochi mesi aveva iniziato il Falcone a Palazzolo.

Il dolore

Un messaggio di cordoglio è stato pubblicato anche sulla pagine Facebook del Comune di Chiari: «La breve e intensa parabola di vita di Alessio ha rappresentato per la sua famiglia, per la nostra comunità di appartenenza e per l’associazione Team Life un significativo segno di speranza da non disperdere per costruire insieme una società più umana e fraterna».

Ma è soprattutto sulla pagina dell’associazione Team Life (realtà che si occupa di disabilità e inclusione in cui la mamma svolge un ruolo centrale) che è stato pubblicato un bellissimo messaggio: «Lo immaginiamo così, su un’altalena mentre dondola veloce con il vento in faccia, con la musica ad alto volume. Lo immaginiamo che sorride, come ha sempre fatto nonostante abbia costantemente avuto mille ragioni per non farlo. Che parla di dinosauri e di tutto quello che gli piaceva, con entusiasmo e tanta voglia di vivere. Alessio e la sua meravigliosa mamma ci hanno insegnato a sorridere anche nell’avversità, ma in questo momento è giusto che i nostri volti siano rigati dalle lacrime e i nostri cuori spezzati. A mamma Deborah, papà Damiano, ai fratelli Andrea e Ascanio, alla zia Pam, ai nonni e a tutti gli altri, possiamo solo dire che noi siamo qui. Pronti, ancora una volta, ad essere famiglia».

Il funerale

Il funerale di Alessio verrà celebrato martedì alle 15 nella chiesa parrocchiale di Coccaglio. La veglia di preghiera, invece, si terrà lunedì alle 18 nella sua abitazione in via Montorfano 11/D.