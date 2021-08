Battelli spazzino all'opera per ripulire il lago d'Iseo

Battelli spazzino per ripulire il lago d’Iseo. Sono al lavoro in queste ore nelle acque del Sebino i traghetti speciali impiegati dall’autorità di bacino per togliere i detriti portati dal maltempo nei giorni scorsi.

Da giovedì i battelli spazzino stanno battendo ininterrottamente la zona della foce dell'Oglio, il punto più critico. Per via della forte pioggia dei giorni scorsi, il lago ha raggiunto livelli anomali per questo periodo, arrivando fino a 30 centimetri in una notte. L’accumulo dei detriti ha portato l'autorità di bacino a emettere un'ordinanza di cauta navigazione per i prossimi giorni.

Regione Lombardia ha deciso di supportare l’attività in corso sul lago di Iseo con 990mila euro per l'acquisto di un nuovo battello spazzino, fondamentale per una pulizia più rapida del lago e per la battaglia contro le alghe. In più, dal Pirellone arriveranno 160mila euro per la tutela delle acque delle Torbiere. I rondi per l'ambiente andranno a finanziare due progetti di miglioramento delle acque e di recupero delle sponde degradate e di ancoraggio al fondo del lago.

