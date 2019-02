Angelo Benedetti, addio al «re» degli ambulanti

Rovato piange il re degli ambulanti. Domenica mattina è morto il 78enne Angelo Benedetti, cavaliere della Repubblica e per un ventennio presidente nazionale dell’Anva Confesercenti. Ai mercati, e in particolare a quello di Rovato, Benedetti aveva dedicato la vita, promuovendo negli ultimi anni - ovvero dopo essersi ritirato in pensione, pur restando coordinatore regionale Anva - il primo museo italiano dedicato all’ambulantato. Migliaia di fotografie, locandine, materiali di ogni genere, dedicate ai mercati bresciani, nazionali e del mondo, che dal settembre 2017 avevano trovato un proprio spazio in via Marchesi, 38. Al museo, solo pochi mesi fa, si era affiancata un’associazione culturale, «La casa dell’ambulante», con l’obiettivo di «far conoscere anche ai giovani - aveva detto lo stesso Benedetti - l’ambulantato e la sua storia, la filosofia dei mercati, dai paesini alle città...

Oggi non è facile capire la vita dell’ambulante, la lontananza da casa, l’incertezza del posto di lavoro, le intemperie. Eppure, l’ambulantato resiste ancora, con il suo calore e la sua professionalità. Rovato ha scritto pagine avveniristiche, come la Tecnofiera, negli anni Ottanta, il primo mercato europeo ante litteram. È una storia - era l’accorato appello rivolto a privati e Comune, un appello per ora rimasto inascoltato - che merita di essere conosciuta e raccontata, con spazi consoni e adeguati». Benedetti è stato anche uno dei pilastri del Psi locale, dove era entrato nel 1967. Consigliere comunale, ininterrottamente dal 1976 al 1992, nel biennio 1991-1993 era stato anche assessore. Benedetti lascia la moglie Rosa Maggi e una figlia, Irene.

Questo martedì alle 15, il corteo funebre, diretto alla parrocchia Santa Maria Assunta. Per esplicita volontà di Benedetti, al posto dei fiori verranno devolute offerte alla storica chiesa di San Rocco, quartiere in cui il… re degli ambulanti ha sempre vissuto.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it