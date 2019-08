Addio a Silvano Neretti, fu il gestore de «Le Palafitte»

Dopo qualche mese di sofferenza, all’età di 77 anni, è morto Silvano Neretti, molto noto nel Bresciano e non solo per essere stato per decenni il gestore del ristorante Le Palafitte di Sulzano e per le sue doti di guaritore pranoterapeuta. Di origini toscane, Silvano era arrivato in Lombardia negli anni Sessanta, a Milano, dove aveva trovato un primo impiego come cameriere.

Voglia di fare, visione e un carattere vulcanico lo avevano portato a diventare presto il gestore del ristorante Le Palafitte, che con la sua conduzione e il talento in cucina della moglie Caterina è stato per 30 anni uno dei locali lacustri più apprezzati della nostra regione. Una conduzione manageriale che Silvano alternava al mestiere di pranoterapeuta, professione in cui era ugualmente apprezzato. Più recente è stato il rilancio del ristorante salese La Posada, trasformato in Villa Kinzica, l’ultima impresa.

Silvano lascia la moglie Caterina, le figlie Mirta e Cristina, e gli amati nipoti. L’ultimo saluto è previsto per domani alle 10.30 nella chiesa di Sulzano.

