A Gussago, un ricco menù estivo di eventi per tutte le età

San Lorenzo Dieci on the road è pronta a colorare l’estate culturale delle tenui cromie del tramonto. Musica, cinema, spettacoli ed eventi sono stati riuniti dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Gussago, in un calendario che punta a coinvolgere tutte le fasce d’età.

Domenica 3 luglio si concluderà l’ultima tappa delle visite guidate alla scoperta del territorio, Storie di Pietre e Santi. La tappa prevista porterà i visitatori alla scoperta della frazione di Civine.

Attesissimo poi, il ritorno della Cena in Bianco - dopo lo stop causato dalla pandemia -, sotto le stelle di Piazza Vittorio Veneto, in programma giovedì 7 luglio (prenotazioni 348.2238250, Iosemilly).

Il 4 luglio prende il via il Cinema in Terrazza, con 9 proiezioni - di cui un paio dedicate ai bambini - i lunedì sera al Terrazzo di Villa.

Il calendario prevede anche quattro spettacoli, a cominciare dal Festival Jazz on the road, tappa gussaghese, con Greta Panettieri 4et in concerto, venerdì 8 luglio. Il sabato successivo, 9 luglio, tocca allo spettacolo di musica e teatro «Raccontami una donna contro la violenza di genere» proposta dall’Associazione Culturale Eugenio Levi. Quindi il venerdì il 15 luglio «The Music All Gala», con musiche tratte dai musical più famosi del mondo. Conclusione dedicata alla serata celtica della Notte di San Lorenzo, il 10 agosto, a cura dell’Accademia MusicalMente.

Tutti i concerti sono a ingresso gratuito. Il cinema prevede un biglietto d’ingresso di 5 euro (tessera di 10 ingressi cumulabili 30 euro), pagabili in loco presso il Giardino Storico Terrazzo di Villa. «Ripartiamo dopo la pandemia - sottolinea l’assessore Simone Valetti - e vogliamo tornare a offrire momenti di incontro per consentire ai cittadini gussaghesi, ma non solo, di tornare in piazza o al parco per divertirsi e per socializzare».

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it