«Tributiamo»: il premio va a Viola Landi Teterina ed Enrico Spagiari

Sono Enrico Spagiari e Viola Landi Teterina, studenti del quinto anno dell’Istituto

Piamarta, i due premiati da Fraternità Sistemi e Rete Sociale Tributi al termine del Percorso per le competenze trasversali e l'orientamento (Pcto) intitolato «Tributiamo», realizzato grazie alla collaborazione tra il Gruppo Foppa e Confcooperative Brescia.

La premiazione si è tenuta questa mattina all’Istituto Piamarta alla presenza della preside Margherita Antonucci e di Andrea Zenoni, presidente di Fraternità Sistemi e Michele Fappani, a capo della Rete Sociale Tributi.

Il mondo tributario in modo etico

Al progetto hanno preso parte alcuni studenti della quinta dell’Istituto Piamarta con un duplice obiettivo: preparare le giovani generazioni ad affrontare in modo etico e competente il complesso mondo tributario in costante evoluzione e, in secondo luogo, formare esperti di diritto pubblico tributario degli enti locali. Figura, questa, ampiamente richiesta sia nel settore privato sia in quello pubblico. Con l’accompagnamento di professionisti esterni la classe ha affrontato diversi aspetti del diritto tributario, come la Pubblica amministrazione, l’attività amministrativa e i suoi principi, i beni e i diritti pubblici, l’espropriazione e gli atti ablativi, la Tari e il Canone Unico. In seguito a una selezione basata sulla partecipazione alle lezioni, ai risultati ottenuti nelle prove scritte relative al progetto e alla media scolastica dell'anno precedente, sette studenti hanno avuto l’opportunità di svolgere uno stage negli uffici di Fraternità sistemi e di Rete Sociale Tributi.

Il tirocinio

Il tirocinio ha consentito agli studenti Giovanni Anelli, Diego Boldini, Giulia Moreschi, Enrico Spagiari, Simone Codenotti, Nicole Comincini e Viola Landi Teterina di vivere una vera e propria settimana lavorativa, durante la quale hanno potuto sperimentarsi sul campo nelle varie mansioni a loro assegnate e comprendere il contributo che i diversi settori di ogni impresa offrono al raggiungimento degli obiettivi specifici prefissati.

Tra questi sette studenti Enrico Spagiari e Viola Landi Teterina sono stati selezionati per il loro notevole impegno durante lo stage e sono stati premiati con una borsa di studio del valore di 1.000 euro ciascuno, rispettivamente da Fraternità Sistemi e Rete Sociale Tributi.

«Abbiamo iniziato il progetto con l’idea di dare spazio al diritto tributario, una disciplina complessa che spesso viene poco approfondita nel percorso scolastico - spiega la preside Margherita Antonucci -. Siamo orgogliosi del riscontro positivo avuto, sia da parte di

Confcooperative, che ha reso possibile tale progetto, sia da parte degli studenti che hanno risposto attivamente alla proposta didattica».