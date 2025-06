Il toto-tracce per la Maturità: da d’Annunzio all’Ai

Dall’Intelligenza artificiale a Gabriele d’Annunzio, dalla Costituzione all’«anniversario» del Covid. Le sette tracce per la prima prova della Maturità sono custodite in una chiavetta elettronica nel caveau del Ministero, il cui contenuto sarà svelato solo domattina, ma come da tradizione il toto-tracce è partito da un po’.

Fra le tracce più papabili, a detta degli esperti, spuntano Leopardi e, soprattutto, il Vate (d’Annunzio), da parecchi anni evocato nei toto-temi e poi regolarmente smentito; inoltre ricorrono il centenario dalla pubblicazione di «Ossi di seppia» di Montale e il 50° dalla morte di Pasolini (ma gli anniversari, storicamente, non si rivelano particolarmente attendibili).

Gabriele d'Annunzio

Sul versante «attualità», c’è chi scommette sull’AI, o più in generale sulla rivoluzione digitale, ma anche su tematiche legate ai valori del testo costituzionale o, allargando gli orizzonti, ai princìpi fondanti l’Europa. Da non dimenticare che ricorrono anche gli 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e, di conseguenza, dalla Liberazione dal nazifascimo.

Tra i «rumors» circolanti vi è poi chi ipotizza una riflessione sui cinque anni dalla comparsa del Covid-19, evento destinato a cambiare il mondo. Comunque sia, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha voluto nel suo messaggio rassicurare i maturandi: si tratterà di qualcosa alla loro portata e su cui troveranno il modo di esprimersi.