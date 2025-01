Torna l’Academy per i giovani imprenditori: la diretta del primo incontro

Dopo il successo dell’anno scorso Bcc del Garda, Consorzio intercooperativo servizi (Cis) e Consorzio Koinon ripropongono l’Academy, business school per giovani imprenditori. Il via ufficiale è previsto oggi all’auditorium Gardaforum di Montichiari: dalle 9.30 alle 12.30 verrà presentato il piano di formazione strutturato per sviluppare competenze manageriali approcciando molteplici aspetti. Saranno coinvolti docenti universitari, professionisti ed esperti di vari settori.

All’evento di apertura, aperto al pubblico e che è possibile seguire cliccando su questo link, parteciperanno molti studenti delle classi quinte e docenti degli istituti superiori Don Milani di Montichiari, Bazoli-Polo e Bagatta di Desenzano del Garda, interessati ad ascoltare tematiche relative al mondo dell’imprenditoria e del lavoro.

Per l’occasione è previsto anche un dibattito sul tema «Imprese per il futuro – Economie e persone» durante il quale interverranno Davide Fedreghini del Centro studi di Confindustria Brescia, la docente universitaria Elisa Chiaf, il formatore Marco Vinetti, l’imprenditrice e vicepresidente del Comitato per la promozione dell'imprenditoria femminile in Camera di commercio Rosangela Donzelli e Mattia Alberti, startupper e fondatore di Ingegneria Italia. Modera il giornalista Roberto Ragazzi.

Il percorso

Quest’anno il percorso si articola in quattordici lezioni in aula, oltre quaranta ore di approfondimenti e nozioni fondamentali per intraprendere adeguatamente la propria carriera ed acquisire gli strumenti per gestire i cambiamenti e le esigenze del mondo del lavoro. All’edizione 2025 sono iscritti 21 alunni e sono stati coinvolti docenti universitari ed esperti di settore. Sono previste massima interattività e possibilità di fare esperienze dirette con aziende leader in vari campi. Le lezioni si terranno nell’auditorium Gardaforum di Montichiari.