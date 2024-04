Studenti campioni di sostenibilità

A marzo abbiamo iniziato a raccontarvi «GdB Press Forward», il progetto ormai decennale di alternanza scuola lavoro (oggi Pcto, Percorsi per le competenze trasversali) organizzato dal Giornale di Brescia, che quest’anno ha portato più di 300 alunni provenienti da 14 istituti superiori bresciani ad approcciarsi al mondo della comunicazione e dell’informazione. Un percorso che è stato affrontato con incontri, lezioni, ma anche con formazione pratica.

Il sostegno

L’iniziativa, sviluppata in collaborazione con TheFabLab, ha visto il sostegno di VIVI energia, gruppo di Roncadelle che fa della sostenibilità, vista a 360 gradi, il suo core business.

Sara Lombardi, responsabile qualità, sostenibilità e progetti strategici dell’azienda, ha commentato l’esperienza vissuta al fianco degli alunni: «Le nuove generazioni sono la parte che più ci influenza e che più vogliamo coinvolgere noi di VIVI energia. Rappresentano il futuro della nostra società e per questo vogliamo impegnarci nell’accompagnarli durante la loro crescita, visto che anche loro hanno sempre qualcosa da insegnarci. Lo vediamo anche all’interno del nostro variegato gruppo».

I podcast

Gli studenti in diretta su Radio Bresciasette

Protagonisti, insomma, sono stati ancora una volta loro: gli studenti che si sono cimentati quest’anno con le risorse multimediali dei podcast, utilizzati per raccontare storie legate ai temi dell’intelligenza artificiale e della sostenibilità: «Abbiamo scelto questi temi perché i ragazzi ultimamente, con le numerose manifestazioni in piazza, stanno dimostrando il loro impegno a difesa della sostenibilità, non solo in senso ambientale – commenta Lombardi –. Inoltre noi come azienda siamo sempre in evoluzione, per questo guardiamo con interesse le nuove opportunità create dall’AI con l’obiettivo di migliorare i servizi offerti ai nostri clienti».

E continua: «I podcast servono per dare voce ai giovani con mezzi contemporanei. Poi la nostra idea è quella di mettere i risultati ottenuti all’interno del nostro spazio virtuale VIVI Energy Hub, per fare divulgazione sull’efficienza energetica e coinvolgere sia clienti che aziende».

«L’esperienza con le scuole bresciane fa parte di un percorso di influenza reciproca, di responsabilità ma anche di riconoscenza verso le comunità locali. Il rapporto con il territorio è un punto fermo della nostra impresa. Per noi tutto parte dall’ascolto e i giovani in questo sono una fonte importante: è fondamentale confrontare prospettive diverse, per una crescita reciproca» – conclude Lombardi.

I ragazzi

Gli studenti dell’Olivelli-Putelli di Darfo in posa sotto i riflettori della tv

Una delle ultime classi che è venuta a trovarci in redazione è stata la 4ªB indirizzo scienze applicate (curvatura sportiva) dell’Olivelli-Putelli di Darfo Boario. Come per i colleghi che hanno svolto l’esperienza nelle precedenti settimane, gli alunni hanno avuto modo di essere accompagnati nei locali multimediali della redazione.

La prima tappa sono stati i tavoli del giornale cartaceo e digitale del Giornale di Brescia, dove gli studenti hanno potuto vedere il corso che segue la notizia quando arrivano le segnalazioni in redazione. La visita è proseguita negli studi televisivi, in particolare del telegiornale di Teletutto e delle trasmissioni, che ha visto i presenti particolarmente coinvolti ed entusiasti. Altro punto importante del percorso è stato quello negli studi di Radiobresciasette, dove una ragazza e un ragazzo sono stati ospiti per qualche minuto del Magazine di Maddalena Damini.