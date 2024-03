Tra futuro e sostenibilità: parola ai giovani

Manca poco al termine di «GdB Press Forward», il progetto di alternanza scuola lavoro (oggi Pcto, Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) del Giornale di Brescia. Iniziativa che permette a più di 250 studenti provenienti da 14 diversi istituti bresciani di affacciarsi alla realtà della comunicazione consapevole.

Dopo quasi dieci anni in cui Editoriale Bresciana si impegna ad accompagnare i ragazzi nel mondo dell’informazione, quest’anno gli alunni delle superiori saranno messi alla prova con la creazione di un podcast, incentrato sui temi della sostenibilità e dell’intelligenza artificiale.

Presenti nelle ultime settimane in redazione gli istituti Beretta di Gardone Val Trompia e Tartaglia Olivieri, Euroscuola e Ok School Academy di Brescia.

Dai banchi delle scuole alla scrivania del telegiornale di Teletutto

Dopo le visite nell’open space della redazione, negli studi di Radio Bresciasette e infine nei locali dove avvengono le registrazioni delle trasmissioni e del telegiornale di Teletutto, c’è stato poi ampio spazio per gli allievi e le allieve di ricevere risposta riguardo curiosità e domande circa il progetto da realizzare.

Il podcast

Tutti gli studenti sono stati coinvolti in una formazione di due mesi che ha avuto inizio a gennaio, durante la quale hanno avuto modo di ricevere un’infarinatura sui temi, sulle tecnologie e sulle pratiche con cui approcciarsi. Altri consigli sono arrivati da creatori di podcast professionisti, che hanno spiegato ai ragazzi i segreti del mestiere.

Obiettivo finale la realizzazione di un prodotto audio con al suo interno la testimonianza di realtà impegnate nel mondo della sostenibilità. Senza precludere la possibilità di farsi aiutare dall’intelligenza artificiale, per poter approfondire ancor di più il mezzo.

Le difficoltà

Tra gli ostacoli segnalati dai ragazzi ricorrono le complicazioni nel portare le testimonianze necessarie per la registrazione del podcast all’interno delle proprie scuole. Non solo per motivazioni legate agli spazi, ma soprattutto per il poco coraggio nel domandare disponibilità agli interessati, che a volte risultavano essere fuori portata. Altri dubbi riguardano la parte un po’ più tecnica, nonché l’intonazione e il tono da usare nel racconto del prodotto. Questioni chiarite nel tempo con i diversi webinar online tenuti assieme alle scuole.