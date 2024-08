Si scioglie il nodo presidi: designate le 45 reggenze del Bresciano

Umberto Scotuzzi

Coinvolti 6 scuole superiori, 37 istituti comprensivi e due centri permanenti d’istruzione per adulti

Si avvicina sempre più il suono della prima campanella del nuovo anno scolastico. E si mette in moto anche la macchina organizzativa delle scuole, a partire dal vertice, ovvero i dirigenti scolastici. Nella giornata di ieri l’ufficio scolastico regionale ha designato le reggenze di sede, ovvero quei presidi che avranno la responsabilità di guidare due scuole, con il doppio delle incombenze: la propria, in cui sono titolari, e un’altra, che non ha un dirigente titolare. E se in Lombardia sono olt