«Si sa quando si inizia, ma non quando si finisce»

Luca Bordoni

La testimonianza di un docente di Lettere nella scuola secondaria

Ogni giorno la casella di posta elettronica di noi docenti inseriti nelle graduatorie interne degli istituti si riempie di convocazioni collettive. Arriva una mail dalle segreterie con intestazione e informazioni sul rapporto di lavoro richiesto. Lo stessa avveniva anche gli anni scorsi, ma la particolarità di quest’anno è che la quasi totalità delle richieste è di contratti «fino ad avente diritto». Ciò significa, in poche parole, che si sa quando si entra in servizio (entro 24-48 ore), ma non