Si conferma un successo il «Machina #festival. A New Era of Education»

La prima edizione del «Machina #festival. A New Era of Education» era stata un successo. La seconda, che si sta concludendo proprio in questi minuti, è andata ancora meglio. Sono state tantissime le persone che si sono iscritte e hanno partecipato alla mattinata gratuita promossa all’Its Machina Lonati per ispirare, informare e orientare il pubblico verso il futuro professionale.

I Machina #talks

Quattro ore dedicate all’orientamento attraverso i Machina #talks, che hanno visto 16 imprenditori e professionisti divisi in 4 panel raccontarsi in spazi temporali di 15 minuti per offrire uno sguardo approfondito sulle ultime tendenze e le esperienze dei settori di riferimento. A moderare gli interventi ci hanno pensato giornalisti con l’accompagnamento dei docenti dell'Its Academy Machina Lonati. Due talk sono stati moderati da giornalisti del Giornale di Brescia: il capocronista Rosario Rampulla per il panel «A New Era of Careers», che ha affrontato le storie di tre professionisti provenienti da mondi diversi ma uniti dalla loro dedizione al miglioramento delle imprese. Laura Corletto, sustainable manager nel campo della produzione fashion, Daniele Bertalot, esperto in Project management, e Manuel Marelli, buyer e direttore artistico, hanno condiviso le loro esperienze e visioni, offrendo uno sguardo sulle sfide e le opportunità del lavoro di domani. La giornalista Giovanna Zenti ha invece moderato il panel «A New Era of Skills» con l’intervento di quattro professionisti sul valore delle soft skills nel contesto aziendale contemporaneo.

Il Machina #mainstage

A mezzogiorno è stata la volta del Machina #mainstage «A new era to work», che ha visto l’intervento di Fabiana Andreani, meglio conosciuta sui social media come «Fabiana Manager»: una career mentor e digital content creator attiva su TikTok e Instagram, dove affronta i temi del lavoro e dell’orientamento professionale. Un’occasione per affrontare il tema delle sempre più richieste «competenze fluide» nel mondo del lavoro: queste ultime rappresentano infatti la chiave per intercettare in primo luogo nuove vie nel settore della formazione, ma sono anche il presupposto per la nascita delle professioni del futuro.

Gli Its sembrano rispondere in maniera molto concreta a questo tipo di esigenza, come dimostra il fatto che il 90% dei diplomati del Machina Lonati è in grado di trovare nel giro di pochissimo tempo il lavoro per il quale ha studiato.