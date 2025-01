Sensibilità e sicurezza stradale: un concorso per le scuole

Sicurezza e sensibilità. I comportamenti corretti da tenere sulla strada partono dalla consapevolezza non solo di chi guida, ma anche dei passeggeri. Per questo, e nel ricordo di Giorgio Botti, giovane che nella notte del 23 giugno 2022 ha perso la vita in un incidente stradale, la provincia di Brescia - in collaborazione con l’associazione CONdividere la Strada della Vita e l’Ufficio scolastico Territoriale – propone agli studenti di tutti gli istituti superiori il concorso «Consapevoli del viaggio, senza essere piloti».

«Cristina, la mamma di Giorgio – racconta Giacomo Zobbio, ideatore e curatore dell’iniziativa - ha chiesto subito l’aiuto per fare qualcosa che sensibilizzasse alla consapevolezza. Per questo all’interno del “Memorial Giorgio Botti”, che prevede anche corsi di guida sicura, abbiamo pensato a questo concorso».

A chi è rivolto

Al concorso potranno partecipare gruppi, intere classi o gruppi di classi dello stesso istituto scegliendo la forma espressiva fra testo, video o opera d’arte.

Il tema è naturalmente quello della sicurezza stradale, con particolare riferimento all’uso delle cinture, al rispetto dei limiti di velocità, con riflessioni sulle distrazioni alla guida e sull’importanza di non mettersi alla guida sotto l’effetto di alcool o droghe.

Le iscrizioni sono già aperte e si chiuderanno il 31 marzo 2025. I primi tre classificati riceveranno un premio in denaro: 400 euro per l’elaborato vincente, 200 euro al secondo classificato e 100 euro per il terzo.