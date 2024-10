Scuole paritarie bresciane: 2 milioni di euro dalla Regione

Per l’anno 2023-2024 Regione Lombardia destina alle scuole dell’infanzia paritarie del Bresciano oltre 2 milioni di euro. La ripartizione dei contributi tra i diversi Comuni è stata definita con un decreto nell’ambito della programmazione attraverso la quale vengono sostenute le scuole paritarie non comunali nel triennio 2023-2026. Nello specifico solo per le scuole di Brescia il contributo totale è di 199.795 euro, mentre quello ottenuto dagli altri Comuni della provincia è pari a 1.819.677 euro. Il totale delle risorse a disposizione è quindi di 2.019.472,86 euro.

«Da sempre – afferma l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi – Regione Lombardia garantisce alle famiglie la libertà di scelta educativa per l’istruzione dei loro figli. Siamo convinti infatti che le scuole paritarie dell’infanzia e primarie svolgano un ruolo molto importante e anche necessario, non solo per i percorsi relativi ai primi anni di età ma anche e soprattutto nella fase dell’adolescenza». «I fondi destinati al territorio di Brescia – commenta Tironi – confermano l’impegno della Giunta regionale in questa direzione, certi che la pluralità di offerta formativa siano un elemento che ci qualifica e renda la Lombardia un modello da seguire, in Italia e in Europa».

Di seguito le scuole della provincia di Brescia che hanno ricevuto i contributi più significativi:

Scuola dell’infanzia Anna e Maria Fenaroli (Rodengo Saiano) 19.227,68

Scuola materna Q. Capitanio (Castelcovati) 15.688,15

Scuola dell’infanzia «Ci vuole un fiore» (Palosco) 15.357,91

Scuola dell’infanzia F. Carini (Botticino) 15.082,71

Scuola dell’infanzia S. Giuseppe (Rudiano) 15.000,15

Scuola materna Mazzotti-Bergomi (Chiari) 13.822,07

Polo dell’infanzia G. Quarena (Gavardo) 13.574,39

Scuola dell’infanzia G. Ferrari (Manerbio) 13.574,39

Scuola Materna Sandrini – Mazza (Quinzano d’Oglio) 13.354,23

Scuola dell’Infanzia parrocchiale di Travagliato 13.106,55

Di seguito le scuole di Brescia che hanno ricevuto i contributi più significativi: