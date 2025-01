Scuole dell’infanzia, a Brescia iscrizioni al via l’8 gennaio

Da domani, mercoledì 8 gennaio 2025, saranno aperte le iscrizioni per tutte le scuole dell’infanzia comunali, statali e convenzionate di Brescia per il nuovo anno scolastico 2025-2026.

Iscrizioni online

Le iscrizioni alle scuole, tenuto conto della nuova nota ministeriale del 3 gennaio che ridetermina il periodo delle iscrizioni alle scuole statali, devono essere presentate esclusivamente online fino al 10 febbraio 2025 (mentre inizialmente dovevano concludersi il 31 gennaio).

L’accordo

Grazie ad un accordo di collaborazione stipulato con gli istituti comprensivi della città e alla convenzione in essere con 20 scuole dell’infanzia paritarie, il Comune gestisce – attraverso apposito portale e con modalità online – le iscrizioni per conto di tutti gli enti.

Quindi anche per le scuole statali, i cui termini temporali di iscrizione sono stati aggiornati dal ministero dal 21 gennaio al 10 febbraio, si potranno raccogliere le iscrizioni già a partire dall’8 gennaio, in virtù di questo accordo fra il Comune e gli istituti comprensivi. Le graduatorie verranno poi elaborate in automatico e con i medesimi criteri di priorità, così da garantire la massima trasparenza.