A scuola ma senza zaino sulle spalle: cosa ne pensi?

Libri, quaderni e materiali lasciati in classe: niente zaino sulle spalle e una diversa organizzazione della giornata scolastica . È la sperimentazione avviata anche in una scuola primaria Leno, dove gli studenti entrano in aula senza portare con sé il tradizionale carico quotidiano.

L’obiettivo del modello educativo è alleggerire il peso per bambini e ragazzi, ma anche ripensare spazi, strumenti e responsabilità dentro la scuola. C’è chi vede in questa formula un passo avanti verso un modello più moderno e sostenibile, e chi teme invece che possa ridurre autonomia e abitudine allo studio a casa.