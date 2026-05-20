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A scuola ma senza zaino sulle spalle: cosa ne pensi?

Il modello educativo, presentato anche in una scuola primaria di Leno, è strutturato anche per ripensare spazi, strumenti e responsabilità dentro la scuola
Ragazzi a scuola - © www.giornaledibrescia.it
Ragazzi a scuola - © www.giornaledibrescia.it

Libri, quaderni e materiali lasciati in classe: niente zaino sulle spalle e una diversa organizzazione della giornata scolastica. È la sperimentazione avviata anche in una scuola primaria Leno, dove gli studenti entrano in aula senza portare con sé il tradizionale carico quotidiano.

L’obiettivo del modello educativo è alleggerire il peso per bambini e ragazzi, ma anche ripensare spazi, strumenti e responsabilità dentro la scuola. C’è chi vede in questa formula un passo avanti verso un modello più moderno e sostenibile, e chi teme invece che possa ridurre autonomia e abitudine allo studio a casa.

Tu cosa ne pensi? La scuola senza zaino è una buona idea?

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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