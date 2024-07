Scuola, tra arrivi e partenze ecco i nuovi dirigenti scolastici

Umberto Scotuzzi

Tarolli lascia il Calini per il Fermi di Salò, Tonidandel (Copernico) va in pensione. Resta il problema delle reggenze

L'Ufficio scolastico provinciale ha nominato i nuovi dirigenti

Novità e conferme ai vertici delle scuole bresciane. L’Ufficio scolastico regionale ha infatti nominato i dirigenti scolastici che dal primo settembre guideranno gli istituti di città e provincia. E non mancano alcuni cambi. In città Partiamo da tre istituti superiori cittadini che avranno una nuova dirigente. Marco Tarolli lascia, dopo nove anni, il liceo scientifico Calini: si avvicinerà a casa e andrà a dirigere il Fermi di Salò; lo sostituirà Alessandra Feroldi, proveniente dall’Istituto com