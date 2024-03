Scuola in ascolto: a Brescia e in Regione dopo Pasqua tra i banchi anche gli psicologi

Specialisti allo sportello cinque giorni su sette e da settembre lezione una volta a settimana

Studenti a scuola - © www.giornaledibrescia.it

Al rientro dalle vacanze pasquali in molti istituti della nostra provincia (scuole statali, paritarie e scuole di formazione professionale) gli insegnanti, i ragazzi e le famiglie avranno a disposizione un servizio di assistenza psicologica, cinque giorni su sette. «Da molto tempo stiamo lavorano attivamente per potenziare il lavoro di assistenza psicologica e pedagogica per le famiglie, gli insegnanti e gli studenti - spiega Simona Tironi, assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro di Region