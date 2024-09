Palestra «umida» nella scuola di Rudiano: problema risolto dai volontari

Al restyling della palestra delle scuole elementari di Rudiano ci hanno pensato i cittadini insieme agli assessori e ai consiglieri comunali. Gli amministratori locali, nelle scorse settimane, si sono infatti rimboccati le maniche per rendere funzionale e sicura la struttura che durante l’anno viene utilizzata dagli alunni e dalle associazioni.

«Abbiamo finalmente sistemato le pareti della palestra di via Alcide De Gasperi – spiega il sindaco Andrea Gallina –, un intervento non più procrastinabile a causa dell’umidità che risaliva dal basso e metteva a rischio l’intero stabile».

Lavori essenziali, quindi, per evitare danni peggiori, ma anche per una questione di salubrità degli ambienti frequentati anche dai bambini: l’umidità, infatti, aveva danneggiato la parte inferiore dei muri interni. «Da trent’anni – spiega il primo cittadino –, ossia dall’inaugurazione della struttura, nessuno ci ha messo mano. Oltre ai lavori di ripristino delle pareti abbiamo anche ripulito le vetrate, che erano state sistemate durante il periodo Covid». Un intervento durato alcune settimane e che ha portato un risparmio, per le casse del Comune, di alcune migliaia di euro. «Come Amministrazione locale – spiega il sindaco – abbiamo provveduto a comprare solamente il materiale. La manodopera è stata offerta dal buon cuore di cittadini, assessori e consiglieri».

L’intervento è uno dei tanti «a costo zero» realizzati dalla Giunta Gallina: «Ogni amministratore – spiega il primo cittadino – ogni giorno si prende cura di un pezzo di Rudiano. Per esempio l’assessore all’Urbanistica Mattia Ranghetti, quasi quotidianamente, si occupa di svuotare tutti i cestini del paese nei quali trova immondizia che dovrebbe essere conferita in altro modo. Sempre lui è andato a coprire delle buche in via Fenilazzo. A fine giugno poi, assessori e consiglieri, hanno realizzato la rampa per disabili in via Mazzotti». Un impegno costante e a costo zero. «I fondi sono pochi – conclude –, ma la nostra determinazione è grande».