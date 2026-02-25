Giornale di Brescia
Brescia è la quarta provincia in Italia per studenti stranieri

Più di un quarto degli alunni senza cittadinanza italiana si trova in Lombardia, seguita da Emilia-Romagna, Veneto, Lazio e Piemonte. Inferiori le presenze al sud
In Italia l'11,6% degli studenti è straniero
In Italia l'11,6% degli studenti è straniero - © www.giornaledibrescia.it
Nelle scuole italiane, dall’asilo alle superiori, sono 930 mila gli alunni non italiani, l’11,6% del totale. Anche quest’anno è Brescia la quarta provincia italiana con la percentuale più alta di alunni senza cittadinanza italiana.

Più di un quarto si trova in Lombardia (236mila, ovvero il 26%, con un aumento di 15mila in quattro anni) seguita da Emilia-Romagna (112.839), Veneto (94.669), Lazio (80.051) e Piemonte (78.039). Dal punto di vista delle città, quella con più studenti non italiani è Milano dove sono 79.039 seguita da Roma (63.782), Torino (39.465) e Brescia (32.747). Inferiori le presenze al sud, dove però è più alto il numero di minori non accompagnati: se è vero che anche in questo caso il numero maggiore si trova a Milano (oltre mille), al secondo posto si trova Catania con 745.

Come negli anni passati, si conferma che gli studenti non italiani hanno maggiori difficoltà anche perché si trovano in contesti svantaggiati: è più alto il rischio di dispersione implicita (che è al 22,5% contro l’11,6% degli italiani). Però si registra qualche cambiamento. Ad esempio cresce la presenza di studenti stranieri nei licei, soprattutto fra gli stranieri nati in Italia, anche se ancora resta un divario. Alle medie oltre il 50% degli italiani pensa di iscriversi poi al liceo ma solo il 38,3% degli stranieri.

Per quanto riguarda il risultato scolastico, il Rapporto Invalsi ha mostrato che gli studenti stranieri in terza media hanno punteggi inferiori di 22,6 punti in italiano e di 13,5 in matematica, proseguendo gli studi quello in matematica si cancella e resta in italiano, mentre nelle prove di inglese i non italiani hanno risultati migliori.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
studenti straniericittadinanzaBrescia
  3. Ricarica la pagina se necessario