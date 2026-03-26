Provincia di Brescia, 155 borse di studio per gli studenti delle superiori

La Provincia di Brescia promuove un nuovo progetto dedicato agli studenti delle scuole superiori. È stato pubblicato l’avviso per l’assegnazione di 155 borse di studio relative all’anno scolastico 2024-2025, per un investimento complessivo di 49mila euro. L’iniziativa mira a sostenere il diritto allo studio e a valorizzare l’impegno scolastico già durante il percorso formativo, non solo al momento del diploma.

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La novità riguarda infatti l’introduzione, per la prima volta da parte dell’ente, di un sistema strutturato di riconoscimento del merito che coinvolge anche gli studenti delle classi terze degli istituti superiori, oltre ai diplomati. L’obiettivo è offrire un incentivo costante allo studio e alla crescita personale lungo tutto il percorso scolastico.

«Il merito non è solo ciò che si celebra alla fine, ma ciò che si costruisce giorno dopo giorno», sottolinea il consigliere provinciale delegato all’Istruzione Agostino Damiolini, evidenziando come il progetto rappresenti un segnale concreto della volontà della Provincia di rafforzare il proprio ruolo a supporto del sistema scolastico e dello sviluppo culturale e sociale del territorio.

Chi può partecipare

Il bando è rivolto a studentesse e studenti residenti nel territorio provinciale che frequentano percorsi di istruzione liceale, tecnica o professionale, oltre ai percorsi di istruzione e formazione professionale, sia sussidiaria sia nei centri accreditati dalla Regione Lombardia.

Possono presentare domanda:

Gli studenti delle classi terze con una media non inferiore a 8,5 su 10;

i diplomati con una votazione finale di almeno 90 su 100.

è inoltre richiesto un Isee 2026 non superiore a 35mila euro.

Le domande dovranno essere inviate entro le ore 12 del 1° aprile 2026.

Importi e distribuzione delle borse

Il progetto prevede contributi differenziati in base al livello scolastico: 200 euro per gli studenti del terzo anno; 400 euro per gli studenti diplomati.

In totale sono previste:

50 borse per l’istruzione liceale;

50 per l’istruzione tecnica;

30 per l’istruzione professionale;

5 per l’istruzione e formazione professionale sussidiaria;

20 per i percorsi di formazione professionale nei centri accreditati.

Una distribuzione che, secondo la Provincia, intende garantire equità e inclusività, premiando impegno e costanza in tutti i segmenti dell’istruzione superiore.

Come presentare domanda

Le richieste devono essere trasmesse in formato PDF tramite PEC all’indirizzo culturaformazione@pec.provincia.bs.it oppure via e-mail ordinaria a merito@provincia.brescia.it.

Tutti i dettagli e la modulistica sono disponibili sul sito istituzionale della Provincia nella sezione dedicata agli avvisi di concessione di contributi economici.