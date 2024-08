Personale Ata, ci sono 681 posti: l’elenco delle scuole bresciane

Pochi giorni fa, venerdì scorso per la precisione, i funzionari dell’Ufficio scolastico territoriale di Brescia hanno completato le operazioni di assunzione in ruolo del contingente di 244 figure del personale Ata assegnato alle scuole della nostra provincia per l’anno scolastico 2024/25. L’Ufficio di via Sant’Antonio, diretto da Filomena Bianco, ha provveduto ad attribuire una specifica sede, tra città e provincia, ai candidati utilmente collocati nella graduatoria di prima fascia Ata.

Primi risultati

Le nuove assunzioni hanno però coperto solo una quota, pari a poco più del 30%, delle necessità della scuola bresciana, tanto che lo stesso Ufficio scolastico, sempre nella giornata di venerdì, ha pubblicato sul proprio sito (https://brescia.istruzionelombardia.gov.it) un avviso di convocazione per incarichi a tempo determinato, rivolto sia al personale ancora presente nella graduatoria permanente di prima fascia, sia a tutti i candidati inseriti nella graduatoria ad esaurimento di cui al DM 75/2001, pubblicata in data 21 agosto sempre sul sito dell’Ust Brescia.

Quest’ultima graduatoria, anche detta di seconda fascia, è stata introdotta nel lontano 2001 con la creazione di liste provinciali ad esaurimento per i vari profili professionali Ata. La lista della nostra provincia, chiusa a nuovi inserimenti, comprende attualmente oltre 2.700 aspiranti nati dal 1957 al 1979, ma il problema è che molti ignorano di essere inseriti nella stessa, a causa dei lunghi anni trascorsi dalla sua creazione.

Poche ore di tempo

I candidati compresi nelle graduatorie sopra citate sono invitati a dichiarare all’Ufficio scolastico la propria volontà ad accettare la proposta di assunzione, nonché a comunicare il proprio ordine di preferenza alle sedi disponibili, reperibili sul sito dell’Ust di Brescia (e nella tabella qui sopra). Gli interessati devono utilizzare il modello predisposto dall’ex Provveditorato e, una volta compilato, sono tenuti a trasmetterlo, insieme alla copia digitale di un documento di identità personale, al seguente indirizzo mail: organicobs@istruzione.it entro le 16 di martedì 27 agosto.

Necessità

Le operazioni di assegnazione degli incarichi si svolgeranno dal 28 al 31 agosto, mentre la presa di servizio dovrà avvenire lunedì 2 settembre. Gli aspiranti hanno solo l’imbarazzo della scelta: devono infatti essere coperti ben 681 posti, nei vari profili. In particolare, sono privi di titolare 12 posti di collaboratore scolastico all’Ic di Bedizzole, 11 all’Istituto «Perlasca» di Idro e sempre 11 collaboratori mancano all’Istituto alberghiero di Gardone Riviera, mentre 10 sono i collaboratori da assumere sia all’Istituto «Mantegna» sia al «Pastori» di Brescia, solo per citare le carenze più rilevanti.