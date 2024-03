Per il mega concorso degli insegnanti 7mila candidati in 34 scuole bresciane

Prove scritte partite ieri per infanzia e primaria, da mercoledì 13 tocca alle secondarie

l nuovo concorso ordinario è cominciato ieri - © www.giornaledibrescia.it

Settemila persone a Brescia per il concorso, cominciato ieri, con cui in tutta Italia saranno reclutati 44.654 insegnanti, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo grado. Non si tratta di 7mila bresciani ma di candidati che, secondo la procedura prevista, si sono iscritti a livello regionale tramite la piattaforma nazionale e sono stati quindi indirizzati in una delle sedi di concorso lombarde, tra le quali le 34 individuate nella nostra provincia tra scuole secondarie di secondo gr