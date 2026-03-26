Notte nazionale del liceo classico, aule aperte all’Arnaldo

Anche quest'anno il liceo classico Arnaldo aderisce alla «Notte nazionale del liceo classico», che si terrà venerdì 27 marzo dalle 16 alle 24. L’iniziativa, giunta alla dodicesima edizione, è ideata dal professor Rocco Schembra e ha come obiettivo quello di celebrare le peculiarità del percorso di studi classico con letture, recitazioni, concerti, cineforum, incontri con autori e degustazioni a tema antico.

In programma

All’Arnaldo l’appuntamento sarà aperto al pubblico e dopo l’accoglienza delle 18, ad inaugurare la serata, ci saranno i saluti della dirigente scolastica Elena Lazzari. Gli studenti terranno diversi interventi ed esecuzioni musicali. Alle 22.20 ci sarà la proiezione e la proclamazione del video vincitore del «Concorso video CLIL 2025— 26 del Liceo Arnaldo».

In contemporanea dalle 18.30 alle 22.30 sono in programma diverse visite guidate alle sale affrescate di palazzo Balucanti Oldofredi (sede del liceo) e al sito romano dell’edificio termale con la mostra di una selezione di reperti provenienti dagli scavi, allestita nel laboratorio archeologico.