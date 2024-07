Sei nidi comunali aperti anche d’estate per i piccolissimi

È stata inaugurata ieri la sperimentazione dell’apertura straordinaria estiva di sei nidi comunali dopo la fine dell’anno educativo ordinario, terminato il 19 luglio.

La sindaca di Brescia Laura Castelletti e l’assessora alle Politiche educative Anna Frattini, accompagnate dalla dirigente Annamaria Finazzi, hanno fatto visita a due di questi: l’Arcobaleno e il Primavera, entrambi nella zona sud della città. Gli altri nidi coinvolti sono Abbraccio, Giostra, Girasole e Sole, dislocati in diverse zone della città in modo da dare la più ampia copertura geografica possibile.

La sperimentazione prevede aperture diversificate: Abbraccio, Arcobaleno, Giostra e Sole saranno aperti fino al 26 luglio, con personale dipendente del Comune, mentre i nidi Girasole e Primavera saranno aperti fino al 9 agosto, con personale esternalizzato.

Quest’estate il Comune sta sperimentando anche la gestione di una sezione primavera estiva nella scuola Tadini (zona nord), aperta dal 1° luglio al 2 agosto, che sta accogliendo 20 bambini di due anni.

Sia per i nidi sia per la sezione primavera la retta di frequenza è la medesima di quella ordinaria.

Con questo ampliamento del calendario il Comune intende rispondere al bisogno di accudimento dei bambini nel periodo estivo anche per la fascia di età 0-3 anni – che presenta particolari necessità di cura e richiede specifiche attenzioni – per favorire quindi la conciliazione vita-lavoro delle famiglie. L’orario di funzionamento del servizio è così articolato: per la sezione primavera, dalle 8 alle 17, con possibilità di uscita anticipata; per i nidi, dalle 7.45 alle 17.45.

Per quelle famiglie con bambini di età 0-3 anni, che non necessitano di servizi di conciliazione dei tempi ma che vivono in quartieri della città senza spazi verdi adeguatamente attrezzati, il Comune ha organizzato in via sperimentale l’apertura al pubblico di tre giardini per l’infanzia nei mesi di luglio e di agosto: il giardino del nido Mondo del Colore, per tre sabati tra giugno e luglio, gestiti da personale educativo interno; il giardino del servizio «Tempo per le famiglie» Maggiolino, gestito da due funzionarie del Comune in collaborazione con due mamme volontarie; il giardino del servizio «Tempo per le famiglie» Coccinella, gestito dal Comune in collaborazione con il Consiglio di Quartiere Chiusure e con il supporto di due nonni volontari.