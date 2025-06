Il «menù» per la maturità: pasta a cena e avocado toast per colazione

Federica Federici Signori, biologa nutrizionista

L’importanza dei pasti per la concentrazione in vista dell’esame di Stato

Un avocado toast - © www.giornaledibrescia.it

Una settimana intensa: la settimana della maturità. Per i ragazzi di quinta superiore una sfida sicuramente complessa per concentrazione, energie e caldo, che quest’anno è già arrivato, imponendo afa e spossatezza. Servono lucidità mentale e prestazione. Ma come fronteggiare dal punto di vista alimentare questa settimana? La «notte prima degli esami» è di fondamentale importanza riuscire a riposare. Non bisogna fare l’errore di mangiare troppo o troppo tardi, per evitare difficoltà digestive e d