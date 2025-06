Gattopardo, Borsellino, Pasolini e social: le tracce della maturità

È iniziato questa mattina per migliaia di studenti italiani l’esame di maturità 2025. La prima prova è per tutti gli indirizzi di studio il tema di italiano.

I temi

Le tracce riguardano Paolo Borsellino («I giovani, la mia speranza»), una poesia tratta dal diario di Pier Paolo Pasolini, Giuseppe Tomasi di Lampedusa e il «Gattopardo» (in particolare la visita di Angelica, fidanzata di Tancredi, alla famiglia dei principi di Salina), gli anni Trenta e i cambiamenti partendo da un testo di Piers Brendon, Telmo Pievani («Un quarto d’era geologica di celebrità) e l’indignazione come motore dei social. Quest’ultima traccia parte da un testo di Anna Meldolesi e Chiara Lalli. Infine, il «rispetto» come parola dell’anno Treccani con un testo di Riccardo Maccioni.