Maturità 2024, la lettera della sindaca Castelletti agli studenti: «Impegnatevi, senza paura»

«Care ragazze e cari ragazzi, ci siamo». Inizia così la lettera aperta che la sindaca di Brescia Laura Castelletti ha indirizzato a studenti e studentesse alle prese con l’esame di maturità che, si sa, suscita paure e ansie in ogni generazione. Da persona adulta che l’esame l’ha già fatto, da madre di due giovani donne che, a loro volta, ci sono già passate, la sindaca scrive agli studenti che «tutto andrà per il meglio. Certamente dovete impegnarvi», ma «il risultato che otterrete non vi definirà come individui». Nel suo messaggio Castelletti cita Roberto Vecchioni, già professore in un liceo cittadino: lui sostiene che «si va a scuola per diventare una persona». «Sono d’accordo - è il commento della sindaca -: la formazione è fondamentale nella vita di ciascuno, non solo e non tanto per quello che si impara sui libri, ma piuttosto per il modo in cui si affrontano e superano le proprie insicurezze, per come ci si appassiona inaspettatamente a una materia, scoprendo una passione, per le relazioni umane che si creano con i compagni e i professori». L’augurio di Castelletti è che «già oggi, prima di ricevere la valutazione finale, voi possiate essere orgogliosi di voi stessi, del percorso che avete fatto, delle persone che siete diventati. Impegnatevi al vostro meglio perché è ciò che vi meritate, ma non lasciatevi imbrigliare dalla paura. Coltivate i vostri talenti e seguite i vostri interessi, il mio augurio sincero è che la maturità possa essere un’esperienza da conservare a lungo. Finiti gli esami, godetevi l’estate divertendovi (e non dimenticate di portare in vacanza almeno un libro)».

Un incoraggiamento ai maturandi arriva anche dall’assessore regionale all’Istruzione, la bresciana Simona Tironi, che li esorta a «cogliere ogni opportunità senza timore di sbagliare: è proprio dagli errori che si impara e si cresce. Siate protagonisti del vostro futuro - è il suo coniglio -, scegliete il vostro cammino con coraggio e determinazione, buttandovi senza esitazione nelle occasioni che vi si presenteranno. Stimolare la curiosità e aggiornare le competenze tutta la vita».