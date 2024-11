Libri, cinema e scuola: come sarà il Booktrailer Film Festival 2025

Da una decina di booktrailer della prima edizione ai 308 della scorsa, con cinquantamila studenti coinvolti in tutta Europa. Bastano i numeri a dire quanto sia cresciuto negli anni il Booktrailer Film Festival, nato nel 2007 da un’idea del liceo Calini e ormai con una dimensione sempre più europea.

La diciottesima edizione

La diciottesima edizione è ai nastri di partenza. Dall’1 dicembre al 17 febbraio studenti e studentesse delle scuole superiori europee potranno caricare sulla piattaforma www.booktrailerfilmfestival.eu i loro booktrailer (dei trailer video per promuovere un libro, ndr) perché partecipino al concorso.

Il 16 aprile, al Teatro Sociale, ci sarà la proiezione dei sette booktrailer vincitori: quello europeo, i tre italiani, quello decretato dal pubblico della Rete (che potrà votare dal 5 al 12 aprile), il premio Accessibilità (assegnato da una giuria di persone non vedenti e ipovedenti) e il vincitore della sezione junior, dedicata ai ragazzi delle medie.

La novità

Quest’anno una grande novità dopo la partecipazione ai Festival del Cinema di Venezia e di Montecatini.

«Giovedì 7 novembre andremo al Matera Film Festival a portare i lavori realizzati dalle scuole del sud –anticipa Laura Forcella, responsabile scientifica del Booktrailer Film Festival –. Abbiamo selezionato tre booktrailer che saranno proiettati. A settembre torneremo a Venezia».

Il preside del Calini, Marco Tarolli, insiste sulla dimensione europea del progetto che ha sei Paesi partner. «Ci sentiamo in piena sintonia con la mission dell’Amministrazione comunale che propone il brand "Brescia la tua città europea". E a rafforzarla c’è il corso Read and Shoot, giunto alla terza edizione, condotto dalla bibliotecaria Cristina Negroni e dal film maker Nicola Zambelli: studenti di diversi Paesi si ritrovano in Rete e in inglese parlano di un libro, diverso ogni anno e rappresentativo della letteratura di uno dei Paesi partner. Da questo ricaveranno un booktrailer».

Il libro scelto e l’«art-trailer»

Quest’anno – dice la studentessa Anna Pola che partecipa al corso – il libro è «Hotel Tito» di Ivana Bodrožić. Sullo sfondo c’è la guerra».

C’è poi il progetto parallelo «Art-trailer». «Anzichè partire da un libro, l’ispirazione è un’opera d'arte, una scultura, un paesaggio», spiega la referente Laura Dalé.

Grande attenzione anche per la formazione degli studenti e degli insegnanti, grazie agli incontri sulla cinematografia allo spazio Uau.

Il Booktrailer Junior

Il Booktrailer Film Festival Junior fa capo alla scuola Carducci. «È un’esperienza significativa per il primo ciclo scolastico», rimarca Giovanni Scolari che presiede la giuria.

«Il festival – conclude l’assessora alle Politiche educative, Anna Frattini – guarda lontano e contribuisce fattivamente a creare cittadini e cittadine che fin dalla giovanissima età considerano il proprio orizzonte di riferimento l’Europa intera».