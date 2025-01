Le classi quinta B e C della primaria Rinaldini in visita al GdB

Curiosità e stupore. Così gli studenti delle classi classi quinta B e C della scuola primaria Rinaldini hanno vissuto la loro visita alla sede del Giornale di Brescia in via Solferino.

Gli alunni, accompagnati dalle docenti, hanno avuto la possibilità di conoscere non solamente la redazione del quotidiano ma anche gli studi televisivi di Teletutto e quelli radiofonici di Radio Bresciasette. Un’esperienza a 360 gradi nell’informazione, alla scoperta di come nasce una notizia.