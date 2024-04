La quinta della primaria «Don Giuseppe Bazzoli» di Bione al GdB

Gli studenti della quinta della scuola primaria «Don Giuseppe Bazzoli» di Bione questa mattina hanno fatto visita alla sede del Giornale di Brescia in via Solferino in città, accolti dal direttore Nunzia Vallini.

Gli alunni, insieme alle docenti, hanno avuto la possibilità di entrare non solamente nella redazione del nostro quotidiano, ma anche negli studi televisivi di Teletutto e quelli radiofonici di Radio Bresciasette.

Un’esperienza a 360 gradi nell’informazione, alla scoperta di come nasce una notizia e di come si distribuisce su carta, web, social e televisione.