Imparare divertendosi: 563 bambini al Castelli con «Insieme verso la meta»

La meta è la crescita, il mezzo è il gioco. Sotto un cielo grigio ma clemente, 563 bambini hanno colorato questa mattina il prato del parco Castelli, per la seconda edizione di «Insieme verso la meta. Lo sport in gioco», promosso dall’associazione Insieme verso la meta con la collaborazione del Comune di Brescia.

I piccoli vengono da 22 classi delle elementari degli istituti Arici, Novalis, Sauro, Muratello di Nave e dell’Ic di Caino, più 52 bimbi di quattro sezioni dell’asilo di Nave. L’evento ha previsto giochi rigorosamente di gruppo, in varie aree ludiche ciascuna con un proprio tema, dalla collaborazione al rispetto delle regole fino a due zone con attività legate alla promozione della salute alimentare e alla sensibilizzazione sul riciclo. Si impara divertendosi, insomma, sotto la guida degli educatori di Insieme verso la meta, che con questo primo evento del 2024 ha riproposto il suo progetto «educativo sportivo sistemico e di rete»: «L’obiettivo di queste attività – ha spiegato la presidente dell’associazione Cristina Pezzi – è utilizzare il movimento per sviluppare delle abilità che riguardano la sfera educativa e lo sviluppo in generale dei bambini: l’area cognitiva, affettiva, relazionale: in una parola le “life skills”, di cui l’Organizzazione mondiale della sanità ha sottolineato l’importanza. Siamo qui per fare diventare questi bambini persone di valore e cittadini del domani»

L’iniziativa, sottolinea Federica Di Cosimo per l’Ufficio scolastico provinciale, è «molto gradita alle scuole», e si fregia del patrocinio dell’Unicef: «Il progetto Insieme verso la meta rappresenta gli obbiettivi dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che si pone anche Unicef: l’inclusione, la partecipazione attiva dei ragazzi e anche il diritto al gioco – spiega il presidente del comitato provinciale di Brescia Gianfranco Missiaia –. Dopo le esperienze della pandemia e della Dad, poter fare un progetto pedagogico in cui si insegna ad “arrivare alla meta” attraverso la cooperazione e l’inclusione è importante per la loro crescita».