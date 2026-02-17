GdB Press Forward, oltre 200 studenti a tu per tu con giornalismo e podcast

Oltre 200 studenti, undici scuole di città e provincia, 42 ore certificate, tre webinar, vari esercizi online e un podcast finale da produrre con l’aiuto di professionisti dell’informazione. Se i numeri non bastano a raccontare tutto di un progetto, possono sicuramente dare delle coordinate importanti per comprenderlo: continua infatti il viaggio di GdB Press Forward, l’annuale progetto di Formazione Scuola Lavoro (Fsl) del Giornale di Brescia, in collaborazione con ViviEnergia.

Il progetto

Nato allo scopo di avvicinare i giovani al mondo della comunicazione, dell’innovazione e della creatività, il progetto, le cui prime fasi hanno preso il via a gennaio, si snoderà in un percorso volto a sviluppare competenze trasversali in ambito tecnologico, multimediale e giornalistico, attraverso momenti teorici e pratici da vivere in classe e altri di visita alla redazione multimediale di via Solferino.

Gli studenti di GdB Press Forward col giornalista Andrea Cittadini

I primi due webinar, tenuti e curati da TheFabLab, si sono svolti online a fine gennaio e inizio febbraio, occupando i ragazzi per quattro ore di formazione seguite da video tutorial e quiz per consolidare quanto appreso: in attesa dell’ultimo webinar del 24 febbraio, gli studenti hanno iniziato a visitare gli ambienti del GdB per una mattinata guidata dai giornalisti Andrea Cittadini e Fabio Gafforini.

Gli istituti coinvolti

A muoversi tra redazione cartacea, tv e radiofonica sono già stati alcuni degli istituti, che termineranno a marzo i loro momenti in via Solferino: a essere protagonisti gli studenti del liceo Copernico, del liceo Carli, dell’Iis Golgi, dell’Iis Beretta di Gardone Vt, dell’Iis Bazoli e del liceo Bagatta di Desenzano, di Euroscuola, dell’Iist Tartaglia Olivieri, dell’Istituto Giovanni Paolo II, dell’Iis Don Milani di Montichiari e del liceo Bonsignori di Remedello.

L’esperienza

Gli studenti di GdB Press Forward col giornalista tv Fabio Gafforini

I ragazzi hanno trascorso una mattinata immersiva in redazione, partendo da un’infarinatura teorica sui podcast con Andrea Cittadini, autore di quello del GdB «Delitti Bresciani», seguita da alcuni esercizi pratici di scrittura dell’incipit di una puntata.

Gli studenti hanno poi seguito il giornalista tv Fabio Gafforini nella visita alla redazione: partendo dal mondo web e cartaceo i ragazzi hanno potuto visitare poi lo studio del tg, lo studio televisivo, la regia e gli studi radiofonici, sperimentando luci, postazioni e interrogando i vari professionisti dell’informazione al lavoro durante il loro passaggio.

Gli studenti nello studio del tg di Teletutto

A inizio marzo prenderanno poi il via 28 ore in classe dedicate alla realizzazione del podcast: divisi in gruppi, gli studenti avranno il compito di confezionare una puntata pilota entro il 20 aprile. Il prodotto editoriale verrà visionato e valutato da diversi professionisti dall’informazione multimediale, e gli studenti otterranno una scheda di valutazione personale.

Il progetto avrà tre focus principali: l’uso dell’intelligenza artificiale per la ricerca di contenuti, lo studio di tecnologie per la creatività e di strumenti per generare contenuti, e l’apprendimento di teoria e pratica per costruire un podcast efficace.