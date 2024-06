«Gdb Press Forward», online i podcast su sostenibilità e AI realizzati dagli studenti

Tra febbraio e aprile vi abbiamo raccontato di «Gdb Press Forward», il progetto di alternanza scuola lavoro (oggi Pcto, Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) del Giornale di Brescia. Iniziativa che ha coinvolto più di 300 alunni provenienti da 14 istituti superiori bresciani in un percorso formativo teorico e pratico, volto alla creazione di un podcast. Temi del prodotto audio la sostenibilità (non solo in senso ambientale) e l’intelligenza artificiale, approfondita attraverso personalità o storie particolari collegate a quei due mondi.

Dopo mesi di lavoro, il fine del progetto può dirsi raggiunto dato che tutte le scuole sono riuscite a creare almeno un contenuto: in totale sono stati 36 i podcast realizzati, che da oggi sono disponibili qui sotto in questo articolo, su Spreaker, su Spotify e sulle principali piattaforme audio.

Le storie

I racconti delle ragazze e dei ragazzi, alcuni in lingua italiana e altri anche in inglese, spaziano dalla storia del creatore dei Lego (Liceo Scientifico Bonsignori) fino agli esempi di Mark Zuckerberg e Bill Gates (Bazoli Polo), passando poi per il premio Nobel Muhammad Yunus (Iis Marzoli) fino a realtà impegnate nel mondo green come «Forever Bambù» (Ok School).

Insomma, volti e testimonianze che all’apparenza sembrano non avere nulla in comune ma che, alla fine dell’ascolto, si può notare essere collegati in qualche modo alla sostenibilità, alla motivazione e al rapporto con le tecnologie. Tutte tematiche di particolare interesse tra le nuove generazioni.