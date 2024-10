Educazione nell’era digitale, le scuole guardano al futuro

Notebook, pc, tablet, lavagne Lim e stampanti. Ma anche server, reti aggiornate e ambienti digitali innovativi, per un bel salto di qualità sul fronte dell’educazione nell’era digitale. Lo faranno le scuole dell’alto Garda, grazie a un contributo di 232.635 euro stanziato nell’ambito del programma dei finanziamenti strategici erogati dal fondo per i Comuni confinanti con il Trentino Alto Adige.

Il progetto

Il potenziamento delle infrastrutture informatiche delle sedi scolastiche della scuola primaria e secondaria ha per soggetto attuatore la Comunità montana Parco Alto Garda Bresciano e interessa quattro Comuni, due confinanti, Tremosine e Limone, e due contigui, Gargnano e Tignale. «L’intervento - si legge nella scheda di progetto - prevede di potenziare le infrastrutture tecnologiche e digitali interne ai plessi scolastici coinvolti. Le finalità perseguite sono volte alla creazione di reti interne flessibili, compatibili, coerenti e modulari per avere strutture scolastiche all’avanguardia e al passo con le necessità didattiche formative più contemporanee».

Tutto ciò avverrà «attraverso l’implementazione delle reti digitali esistenti, l’acquisizione di beni, strumenti e attrezzature tecnologiche e l’incremento delle dotazioni informatiche dei singoli edifici scolastici». Non solo: «Si prevede anche la realizzazione di nuove infrastrutture a rete, l’acquisizione di nuove attrezzature e apparecchiature tecnologiche interne all’istituto di istruzione». Per capirci, si provvederà innanzi tutto a fornire tecnologie e strumenti per garantire alle scuole un accesso ottimale alla rete. Questo anche a supporto delle nuove attrezzature hardware che saranno acquistate, ovvero notebook, personal computer, tablet, lavagne Lim e stampanti di ultima generazione.

Ambienti smart

L’obiettivo è la «creazione di ambienti digitali innovativi», ossia ambienti smart per la didattica e spazi di apprendimento attrezzati con strumentazioni aggiornate e adeguate, capaci di integrare nella didattica l’utilizzo delle tecnologie. Un risultato perseguibile dal progetto è anche il potenziamento della rete intranet interna alla struttura scolastica, per condividere informazioni e servizi informatici in modo efficiente e sicuro. L’importo sarà investito in acquisizione di attrezzature e assistenza. Le nuove dotazioni verranno gestite direttamente dalle scuole primarie e secondarie interessate, alle quali la Comunità montana trasferirà i beni in comodato.