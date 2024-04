Educazione civica, gli studenti bresciani: «Programmi confusi e professori spesso riluttanti»

Lucilla Perrini

Il livello di conoscenza civica tra i giovani in Italia è superiore alla media internazionale, ma non basta

A quattro anni dall’introduzione dell’educazione civica come materia trasversale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, quale bilancio si può tracciare? Si tratta davvero, come dicono in tanti, di una novità che è stata più mediatica che sostanziale, oppure queste 33 ore «spalmate» nel corso dell’anno scolastico, dalla primaria alle superiori, stanno contando qualcosa nella vita scolastica degli studenti? I dati Se partiamo dai dati, quelli appena pubblicati nel Report Iccs 2024 (Internati