Ecco come orientarsi nell’iscrizione alla scuola superiore

Sono settimane di grande impegno per gli studenti bresciani e le loro famiglie. Si apriranno tra pochi giorni le domande di iscrizione all’anno scolastico 2025/2026 ed i circa 13mila ragazzi che frequentano il terzo anno della scuola media si trovano davanti a più di un «bivio».

Imboccare una strada piuttosto che un’altra non è certo facile, considerata anche la gamma veramente ampia delle tipologie di istituti con i relativi indirizzi.

Come orientarsi, allora, e non correre il rischio di sbagliare buttando via del tempo prezioso? Una prima indicazione arriva dal Consiglio di classe della scuola frequentata, che ha il compito di stilare un documento denominato «Consiglio orientativo»: in esso è sintetizzata una proposta per la prosecuzione degli studi formulata da tutti gli insegnanti del triennio che hanno avuto modo di conoscere il carattere, le attitudini, i punti di forza e di debolezza del ragazzo o della ragazza.

Toccare con mano

Tutte le scuole superiori ormai organizzano gli open day, ovvero giornate dedicate in cui mostrare la propria offerta formativa, presentando la struttura con i suoi spazi e i suoi progetti. È molto importante partecipare in quanto si può «toccare con mano» qual è l’organizzazione e la didattica dell’istituto prima di effettuare l’iscrizione e si possono porre domande per sciogliere qualsiasi dubbio.

Un valido strumento a disposizione di tutti gli utenti è quindi la piattaforma Brescia Orienta (bresciaorienta.it), progettata dal Polo provinciale per l’orientamento dell’Ufficio territoriale di Brescia, che, di facile navigazione, consente di muoversi in maniera mirata e diversificata in base alle esigenze degli studenti e delle famiglie. L’utente ha la possibilità di orientarsi per aree di interesse, per indirizzo di studi, per istituto e per ricerca libera tramite parole chiave.

Osservatorio

Il portale Brescia Orienta, corredato di un tutorial per navigare al suo interno, è ricco inoltre di consigli e di informazioni su orientamento e ri-orientamento, con diversi focus che aiutano gli studenti e le studentesse verso la ricerca di un percorso in grado di assecondare al meglio le loro attitudini e le loro speranze in un progetto di vita.

Un’apposita sezione contiene l’«Osservatorio dell’orientamento» con tutti i dati e le statistiche aggiornati in materia, sulla base di una campionatura degli studenti della provincia bresciana al primo anno delle superiori.