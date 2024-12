Più di mille ragazzi all’open day della Cattolica di Brescia

Un successo oltre le aspettative ha caratterizzato l’open day dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia. Oltre 1.200 giovani, accompagnati dai loro genitori, hanno affollato i campus di via Trieste e Mompiano per scoprire l’ampia offerta formativa dell’ateneo e immaginare il proprio futuro accademico.

Un’edizione da record

L’edizione invernale dell’open day si è rivelata un vero e proprio punto di riferimento per gli studenti delle scuole superiori. «Siamo entusiasti della partecipazione» ha commentato Michelangelo Balicco, direttore della Funzione Marketing. «L’affluenza record dimostra quanto sia importante per i ragazzi avere un’informazione completa e dettagliata prima di scegliere il proprio percorso universitario».

In moltissimi hanno partecipato all'open day in Cattolica - Foto Unicatt

I futuri studenti hanno potuto conoscere da vicino i nuovi corsi di laurea triennale, come Tourism Management, sostenibilità e valorizzazione del territorio e Business and finance, e approfondire i piani di studio dei corsi magistrali e a ciclo unico. Inoltre nei desk informativi psicologi e tutor hanno offerto supporto personalizzato per aiutare i ragazzi a fare la scelta più adatta alle proprie caratteristiche. «Ci aspettiamo un rinnovato interesse verso l’offerta formativa proposta nella sede di Brescia», ha commentato il direttore di sede Giovanni Panzeri.

Internazionalizzazione e inclusività

L’Università Cattolica si conferma un ateneo aperto all’internazionalizzazione e all’inclusione. Numerosi gli studenti stranieri presenti all’open day, attratti dai corsi di laurea in lingua inglese e dalle opportunità di scambio culturale. Inoltre, l’ateneo offre servizi dedicati agli studenti con disabilità e con Dsa, garantendo a tutti pari opportunità.